Isola dei Famosi Loredana Cannata e la nomina contro Mario Adinolfi | Ha invocato il fucile contro le unioni civili – Il video

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Loredana Cannata ha affrontato Mario Adinolfi, scatenando un acceso dibattito sulle sue controverse opinioni riguardo alle unioni civili. Il suo sfogo, che ha persino evocato l'immagine di un fucile, ha catturato l'attenzione del pubblico, sottolineando le tensioni ancora vive attorno alle posizioni di Adinolfi, anche dopo il suo ritiro dalla politica.

MarioAdinolfi avrà anche lasciato la politica, ma le sue idee continuano a essere divisive. Persino all’Isola dei Famosi, dove l’ex fondatore del Popolo della Famiglia è finito al centro di uno scontro con LoredanaCannata. Nella puntata trasmessa lunedì 12 maggio, l’attrice si è scagliata contro l’ex giornalista ed ex deputato del Pd, riportando a galla le controverse prese di posizione contro l’aborto e contro la comunità Lgbtq+. Cannata lo nomina nel gioco televisivo, con il classico rituale della foto, bruciata, per sottolineare il guanto di sfida. L’invettiva controAdinolfi e la foto bruciata«Ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse, vuole che il diritto all’aborto sia eliminato. Ha invocato i fucili contro le unionicivili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi e suicidi di omosessuali, che si sono tolti la vita per l’omofobia e il bullismo. 🔗Leggi su Open.online