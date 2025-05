Isola dei Famosi le pagelle del 12 maggio | il coraggio di Antonella 9 l’eliminazione di Lorenzo 8 e la schiettezza di Simona 9

L’Isola dei Famosi torna a brillare con il secondo episodio del 12 maggio, sotto la guida di Veronica Gentili. Tra il coraggio di Antonella, l'eliminazione di Lorenzo e la schiettezza di Simona, il reality recupera entusiasmo e coinvolgimento. Scopriamo insieme le pagelle di questa intensa serata!

Buona la seconda per l'Isola dei Famosi. Il secondo appuntamento con il reality condotto da Veronica Gentili è andato in onda lunedì 12 maggio: tra ritiri, sfide ed eliminazioni a sorpresa, lo show sembra tornato ai fasti di un tempo. Merito anche di una Simona Ventura in grande spolvero, di una new entry ad effetto, e di un'uscita a sorpesa.Simona Ventura, la bocca della verità (9)Nessuno conosce l'Isola meglio di Simona Ventura: prima conduttrice, poi concorrente e infine opinionista, la presentatrice regala interventi mirati e puntuali. Non si tira indietro quando è il momento di rimproverare Angelo Famao e Leonardo Brum: "L'Isola non è un tram, chi andava via non tornava più. Non pensate che sia sempre così, l'Isola è tosta"; ma sa essere anche dolce e incoraggiante nonostante le vecchie ruggini con Antonella Mosetti:"Io e te non ci siamo prese in passato, ci siamo attaccate, ma sappi che la gente ti vuole bene.