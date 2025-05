Isola dei Famosi ex naufrago rivela | È stata un' esperienza formativa ma non la rifarei Mi ha salvato Edoardo Tavassi

Nicolas Vaporidis, vincitore della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi, riflette sulla sua avventura in Honduras, definendola un'esperienza formativa ma poco desiderabile da ripetere. Sorride ricordando il suo legame speciale con Edoardo Tavassi, che si è rivelato un vero punto di riferimento durante il reality. La loro amicizia ha arricchito il percorso di entrambi.

Il vincitore della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, ricorda la sua lunga esperienza in Honduras e parla dell'amicizia nata con il simpatico EdoardoTavassi. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, ex naufrago rivela: "È stata un'esperienza formativa, ma non la rifarei. Mi ha salvato Edoardo Tavassi"

