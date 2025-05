Isola dei Famosi cos’è successo ieri | chi è stato eliminato e le nuove nomination

Ieri sera, lunedì 12 maggio, è andata in onda la seconda puntata de "L'Isola dei Famosi", condotta da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista. Scopriamo insieme chi è stato eliminato e quali sono le nuove nomination dei concorrenti, in un episodio ricco di colpi di scena e emozioni!

È andata in onda ieri sera, lunedì 12 maggio, la seconda puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Isola dei Famosi, cos’è successo ieri: chi è stato eliminato e le nuove nomination

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isola dei Famosi, Veronica Gentili si lascia andare ad una sfuriata in diretta: cosa è successo - Veronica Gentili furiosa con il gruppo dei Giovani che, a poche ore dal loro ingresso a L’Isola dei Famosi, hanno violato il regolamento. 🔗msn.com

Isola dei famosi, Lorenzo Tano eliminato e Antonella Mosetti in crisi: cosa è successo - Lorenzo Tano è il primo eliminato dell' Isola dei famosi 2025. È andata in onda ieri sera, lunedì 12 maggio, la seconda puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ... 🔗msn.com

Isola Dei Famosi, il ritiro lampo di Angelo Famao, "Gli animali sono contro di me", cosa è successo - A distanza di pochissimi giorni, un concorrente ha deciso di abbandonare L'Isola Dei Famosi, affermando di "sentirsi disorientato e confuso". Tutti i dettagli ... 🔗libero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piangere e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.