Isola dei Famosi Angelo Famao non si ritira più | Mia sorella ha spostato il matrimonio

Dopo un'improvvisa decisione di abbandonare "L'Isola dei Famosi", Angelo Famao ha fatto un clamoroso dietrofront. Ora, con la notizia che sua sorella ha posticipato il matrimonio, Famao si prepara a tornare in gioco. Scopri di più sulla sua sorprendente scelta e cosa potrebbe significare per il reality su Perizona.it.

Dopo aver abbandonato “L’Isola dei Famosi” a tre giorni dall’inizio del programma, AngeloFamao ci ripensa e si ricongiunge con . “Isola dei Famosi”, AngeloFamao non si ritira più: “Mia sorella ha spostato il matrimonio” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - “Isola dei Famosi”, Angelo Famao non si ritira più: “Mia sorella ha spostato il matrimonio”

Le notizie più recenti da fonti esterne

“L’isola dei famosi non è un albergo”, il rimbrotto agli indecisi Angelo Famao e Leonardo Brum - "Ai miei tempi chi andava via non tornava più": Simona Ventura, conduttrice storica del programma e opinionista in questa edizione 2025, bacchetta Angelo Famao e Leonardo Brum per tira e molla sul rit ... 🔗dire.it

Isola dei Famosi 2025: eliminato, nominati e la farsa di Angelo Famao e Leonardo Brum. Le pagelle della seconda puntata - La terza serata del surviving game condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura andrà in onda mercoledì 21 maggio ... 🔗msn.com

Dietrofront di Angelo Famao e Leonardo Brum, il dolore di Antonella Mosetti: le pagelle dell'Isola dei Famosi - È andata in onda lunedì sera la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Ecco le pagelle dei concorrenti del reality ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me

Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.