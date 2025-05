Isola dei Famosi 2025 sondaggio televoto ultim’ora | eliminato 21 05

È ufficialmente aperto il secondo televoto de L'Isola dei Famosi 2025, presentato da Veronica Gentili. I fan possono esprimere le loro preferenze fino alla terza puntata del 21 maggio. Partecipate al nostro sondaggio per sostenere i concorrenti: Carly Tommasini, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Leonardo Brum. Chi sarà eliminato? Scopritelo qui!

Veronica Gentili ha aperto il secondo televoto de L’Isola dei Famosi2025, che verrà chiuso nella terza puntata, in onda mercoledì 21 maggio 2025. Abbiamo aperto il nostro sondaggio, che trovate qui di seguito, con protagonisti Carly Tommasini, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Leonardo Brum. Questi naufraghi si trovano attualmente al televoto e uno di loro sarà eliminato. Il pubblico dovrà votare chi salvare. Ma vediamo insieme cosa dice il sondaggio, nel quale è possibile votare in qualsiasi momento e tenere anche aggiornato l’andamento per scoprire gli altri telespettatori chi vorrebbero salvare.Isola dei Famosisondaggiotelevoto, chi sarà eliminato tra Carly, Rossetti, Mosetti e BrumNel nuovo sondaggio de L’Isola dei Famosi2025 vediamo protagonisti Carly, Antonella, Patrizia e Leonardo. 🔗Leggi su Latuafonte.com