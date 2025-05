Isola dei Famosi 2025 scintille tra Cannata e Adinolfi | Mi stai minacciando?

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, le tensioni tra Cannata e Adinolfi raggiungono il culmine, con un acceso scontro che infiamma la Palapa. Tra accuse di inadeguatezza e ideali opposti, il clima si fa rovente e l'obiettivo della convivenza è messo a dura prova. L'articolo approfondisce questo acceso confronto.

Nel secondo appuntamento del reality show, un acceso scontro tra i due naufraghi ha infiammato la Palapa, tra accuse di inadeguatezza e tensioni su ideali opposti

