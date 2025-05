Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 12 maggio seconda puntata

L'Isola dei Famosi 2025 continua a sorprendere! Nella seconda puntata del 12 maggio, condotta da Veronica Gentili e con Simona Ventura in studio, sono arrivati i respiri di tensione: eliminazioni e nomination hanno scosso i concorrenti. Scopriamo insieme i momenti salienti e le emozioni della serata, con l'inviato Pierpaolo Pretelli dall'Honduras.

E' calato il sipario sulla seconda puntata de L'Isola dei Famosi2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l'opinionista d'eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L'Isola dei Famosi andata in onda il 12 maggio2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, "L'Isola dei Famosi" è visibile anche su Mediaset Infinity.Chi è uscito ierisera, 7 maggio dall'Isola dei Famosi2025?L'Isola dei Famosi2025 è tornata. Durante la secondapuntata spazio al verdetto del televoto con il primo concorrente eliminato. Nella sfida al televoto c'erano Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi, Carly e Leonardo Tano. Alla fine il pubblico da casa ha deciso di non salvare Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi che è costretto a lasciare definitivamente la Palapa.