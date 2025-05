Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 12 maggio | Video Mediaset

Nella serata del 12 maggio 2025, L'Isola dei Famosi ha regalato emozioni e tensione con le nuove nomination. I naufraghi, divisi tra Senatori e Giovani, si sono confrontati nel segreto della Palapa, decidendo chi rischia l'eliminazione. Scopriamo insieme i nominati della settimana e le dinamiche che si stanno formando tra i concorrenti!

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 12 maggio2025A fine puntata a L'Isola dei Famosi2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominatidellasettimana. Scopriamo tutte le votazioni dellaserata andata in onda lunedì 12 maggio2025.Le nomination dei Giovani:Carly nomina Angelo: "ho deciso di nominarlo per le affermazioni fatte in diretta. Se si commette un errore si prende e si porta a casa. Sarebbe statoottimoò dire abbiamo fatto una cavolate"Spadino vota Leonardo;Leonardo nomina Carly: "è cambiata subito anche oggi dopo l'uscita di Lorenzo",Teresanna vota Leonardo: "il suo atteggiamento continua a non piacermi, è uno stratega, è scorretto";Angelo nomina Leonardo: "ha detto delle cose che non mi piacciono, ha fatto delle sceneggiate che a me danno fastidio";Chiara vota Carly: "spero di parlarci e chiarire certe cose.