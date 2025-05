Isola dei Famosi 2025 i giovani accendono il fuoco con l’accendino | provvedimenti in arrivo | Video Mediaset

All'Isola dei Famosi 2025, i giovani concorrenti infrangono le regole accendendo il fuoco con un accendino trovato sulla spiaggia. Scoppia l'“accendino gate”, attirando l'attenzione della produzione e causando l'adozione di nuovi provvedimenti. Scopri tutti i dettagli in questo video esclusivo di Mediaset.

A L’Isola dei Famosi2025, il gruppo dei giovani trasgredisce il regolamento accendendo il fuoco con un accendino trovato in spiaggia. Scoppia l’accendino gate con tanto di provvedimenti dalla produzione.Isola dei Famosi2025, i giovaniaccendono irregolarmente il fuoco con accendinoPrimi provvedimenti in arrivo a L’Isola dei Famosi2025 dopo che il gruppo dei giovani ha acceso il fuoco illegalmente tramite l’utilizzo di un accendino. “Il fuoco sull’Isola si conquista punto, tu che sei leader non ti è venuto in mente che ci sono delle regole e vanno rispettate? – precisa la conduttrice Veronica Gentili. Spadino, il leader del gruppo dei giovani commenta: “quest’accendino non so come è finito là, tanto il danno l’avrei fatto anche io, ma il giorno dopo, ma non di sera”.Poi è la volta di Leonardo Brum che con l’accendino ha accesso il fuoco: “ho trovato accendino, il ragazzo della telecamere non ha detto nulla e allora. 🔗Leggi su Superguidatv.it