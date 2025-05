Isola dei Famosi 2025 | eliminato nominati e la farsa di Angelo Famao e Leonardo Brum Le pagelle della seconda puntata

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda lunedì 12 maggio, tra lacrime e polemiche si è consumata una nuova eliminazione. A risaltare sono stati i drammi tra Angelo, Famao e Leonardo Brum, mentre l'ingresso di Dino Giarrusso ha portato una ventata di novità. Scopriamo tutte le dinamiche della serata con le pagelle dei protagonisti!

Lacrime, finte, sceneggiate, farlocche, polemiche, un eliminato e nuovi nominati nella secondapuntata dell'Isola dei Famosi2025, quella andata in onda lunedì 12 maggio. secondapuntata nella quale è entrato in gioco Dino Giarrusso, attore ed ex europarlamentare del Movimento Cinque Stelle che nella prima puntata ha dovuto scontare gli effetti di un piccolo infortunio. La terza puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 21 maggio. Mirko Frezza, Camila Giorgi, Chiara Balistreri e Loredana Cannata hanno invece lasciato Montecristo e sono tornati insieme agli altri naufraghi. La farsa di AngeloFamao e LeonardoBrum La crisi di Antonella Mosetti eliminato Le prove leader I nominati L'accendino gate Le pagelle La farsa di AngeloFamao e LeonardoBrumPensando probabilmente che si sarebbero trovati in un resort a cinque stelle in Honduras, il cantante neomelodico AngeloFamao e il modello brasiliano, che peraltro ha un modo tutto suo di esprimersi, LeonardoBrum hanno impiegato un paio di giorni per capire che le condizioni non erano quelle che avrebbero immaginato.