Isola dei Famosi 2025 Antonella Mosetti in crisi | la showgirl abbandona il reality? | Video Mediaset

AntonellaMosetti è entrata in crisi a L’Isola dei Famosi2025. La showgirl minaccia di abbandonare il reality: cosa succederà?AntonellaMosettiabbandona L’Isola dei Famosi2025?L’Isola dei Famosi2025 non è iniziata molto bene per AntonellaMosetti. Dopo la lite con Alessia Fabiani, la showgirl si è chiarita con l’amica: “siamo stati catapultati in una realtà che non immaginavamo mai. Chiedo scusa ad Alessia se non ho usato una versione light e sono stata estrema, ma sono una donna di pancia e nel bene e nel male sono molto vera. Abbiamo avuto modo di chiarire”. Nonostante il chiarimento con la Fabiani, la settimana per AntonellaMosetti è stata davvero molto difficile visto che sono riaffiorati in lei ricordi e pensieri. In particolare la showgirl sta pensando alla recente morte del padre che l’ha fatta entrare in una profonda crisi. 🔗Leggi su Superguidatv.it