Isabela Merced interprete di Dina in The Last of Us 2 parla dei momenti più romantici tragici e toccanti dello show

Isabela Merced, interprete di Dina in The Last of Us 2, riflette sui momenti più romantici e tragici della serie. Mentre la storia d'amore con Ellie (Bella Ramsey) si sviluppa, l'episodio "Wolves" porta la coppia a confrontarsi con il conflitto devastante della città di Seattle, mostrando come ogni bel sentimento sia destinato a essere effimero.

Ogni buon sentimento in The Last of Us 2 è passeggero. Dopo che l'episodio della scorsa settimana ha consolidato la storia d'amore tra Ellie (Bella Ramsey) e Dina (IsabelaMerced), la puntata di questa sera, Wolves, riporta la coppia nel vivo del conflitto interno alla città di Seattle. Le due ragazze hanno avuto un assaggio della guerra in corso tra i Serafini e il Fronte di Liberazione di Washington, alias i Lupi. Ora, però, finiscono per incontrarli molto più da vicino, realizzando fino in fondo quanto Seattle sia pericolosa (soprattutto per Dina, che è incinta).Wolves, diretto dal Stephen Williams e scritto ancora una volta dal co-creatore della serie Craig Mazin, permette a Ellie di offrire alla compagna di avventura, e ora anche di vita, un'ultima possibilità di allontanarsi dalla strada prima che il gioco si faccia più duro. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Isabela Merced, interprete di Dina in The Last of Us 2, parla dei momenti più romantici, tragici e toccanti dello show

