Irregolarità sul pesce nel ristorante dove ha pranzato il tramviere Davide Teruzzi prima di morire

Scoperte irregolarità nel ristorante di via Fabio Filzi, dove il 4 maggio il tramviere Davide Teruzzi ha pranzato prima di sentirsi male. Teruzzi, 50 anni, insieme ai colleghi di Atm, è stato ricoverato per intossicazione alimentare. Mentre gli altri dipendenti si sono ripresi, la sua condizione è risultata critica, portando alla sua tragica scomparsa.

