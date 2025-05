Irpinia a secco manifestazione a Nusco al passaggio del Giro d’Italia

Il 15 maggio 2025, Nusco ospiterà una significativa manifestazione organizzata dai comitati “Uniamoci per l’Acqua”, “Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato” e l'associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”. L'evento, che si svolgerà in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mira a sensibilizzare sull'importante tema della carenza idrica in Irpinia.

Tempo di lettura: 2 minutiI comitati “Uniamoci per l’Acqua”, “Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato” e l’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” promuovono una grande manifestazione pubblica giovedì 15 maggio 2025, dalle 10:00 alle 15:00, presso l’area di sosta dell’ex Gargone a Nusco.L’iniziativa, pacifica ma determinata, si svolge in concomitanza con il passaggio del Girod’Italia: un’occasione strategica per dare visibilità a una battaglia cruciale che riguarda tutti. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e chiamare alle proprie responsabilità la politica locale, regionale e nazionale, di fronte a una crisi idrica senza precedenti che colpisce famiglie, attività commerciali e aziende agricole.L’Irpinia disseta milioni di cittadini, ma resta assetata. Il paradosso è evidente: mentre da qui partono le acque che alimentano le reti idriche di mezza Campania, i nostri paesi soffrono – soprattutto in estate – la sete quotidiana. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpinia a secco, manifestazione a Nusco al passaggio del Giro d’Italia

