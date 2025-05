Ironheart | In arrivo il primo trailer della serie Marvel

Domani arriverà il primo trailer di Ironheart, la nuova serie Marvel Studios che debutterà su Disney+. Dopo un'importante giornata di annunci, inclusa la data di lancio di Captain America: Brave New World, l'attesa cresce tra i fan. Non perdere l'occasione di scoprire le prime immagini di questa promettente avventura nell'universo Marvel!

Il primissimo trailer di Ironheart, la nuova serieMarvel Studios in arrivo su Disney+, è oramai prossimo al rilascio.In una giornata caratterizzata da annunci importanti (vedi la data del lancio di Captain America: Brave New World sul catalogo), Disney+ ha annunciato pochi minuti fa che domani, mercoledì 14 maggio, sarà rilasciato il primotrailerdellaserieIronheart. L’annuncio è stato accompagnato da una featurette introdotto dal produttore Ryan Coogler in cui sono racchiuse dichiarazioni da parte dei protagonisti, scene dal backstage ed alcune anticipazioni dal trailer.Il post-social, inoltre, ha confermato che il lancio dei primi tre episodi dellaserie su Disney+ avverrà a partire dal 24 giugno 2025. Nei giorni scorsi la rivista Empire Magazine aveva diffuso la prima immagine ufficiale di Dominique Thorne nei panni di Riri WilliamsIronheart. 🔗Leggi su Universalmovies.it