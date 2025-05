Iran | Trump se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione

In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione. Trump ha sottolineato l'intento americano di impedire che Teheran acquisisca armi nucleari, esprimendo una posizione ferma rispetto alla questione iraniana.

Washington (Usa), 13 mag. (LaPresse) – Se la leadership Iraniana “rifiuterà il ramoscello d’ulivo” che le viene offerto, gli Stati Uniti “eserciteranno la massimapressione” sul Paese. Lo ha detto Donald Trump nel discorso che sta tenendo a Riyad. “L’Iran non avrà mai un’arma nucleare”, ha ribadito il presidente Usa. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione

