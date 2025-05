iOS 18 5 ecco le novità che sbarcano su iPhone

Da Apple Intelligence alle nuove emoji, la nuova versione iOS 18.5 non è il solito aggiornamento, ma una piccola rivoluzione 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - iOS 18.5, ecco le novità che sbarcano su iPhone

Se ne parla anche su altri siti

iOS 18.5, ecco le novità che sbarcano su iPhone - Da Apple Intelligence alle nuove emoji, la nuova versione non è il solito aggiornamento minore ma ha molto da dire ... 🔗vanityfair.it

Apple rilascia iOS 18.5 ecco le novità e come scaricarlo - Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 18.5, un aggiornamento software per iPhone che, pur essendo minore rispetto a iOS 18.4, introduce alcune novità interessanti e migliora le prestazioni generali de ... 🔗macitynet.it

Apple rilascia iOS 18.5, ecco tutte le novità - Apple ha rilasciato iOS 18.5 con un nuovo sfondo Pride, novità per Screen Time, supporto satellitare su iPhone 13 e altri miglioramenti. 🔗iphoneitalia.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stipendi in rialzo a novembre 2022: ecco le ultime novità per la fine dell'anno

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri dal punto di vista economico. Bollette sempre più alte, beni di prima necessità in aumento e in generale la difficoltà ad arrivare a fine mese per le famiglie italiane e di tutta Europa.