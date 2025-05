Io e Bergoglio? Non andavamo sempre d’accordo

Nel 2023, Robert Prevost, attualmente noto come Papa Leone XIV, ha suscitato scalpore con le sue dichiarazioni sulla discrepanza di visioni con Papa Francesco. Un video virale ha messo in luce le differenze tra i due Pontefici, sollevando interrogativi sulla continuità dell'operato ecclesiastico e sul futuro della Chiesa cattolica.

Così parlava, nel 2023, Robert Prevost ora conosciuto come Papa Leone XIV. Il video, virale sui social, mette in discussione la continuità con l’operato del precedente Pontefice. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - « Io e Bergoglio? Non andavamo sempre d’accordo»

Se ne parla anche su altri siti

Prevost nel 2023: «Io e Bergoglio? Non andavamo sempre d'accordo, ma non dirò perché. Credevo che con lui non sarei mai diventato vescovo» - Dopo l'elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Pontefice, ha cominciato a circolare sui social un video del 2023 in cui l'allora monsignore - oggi Papa Leone XIV - raccontava del suo rapporto co ... 🔗msn.com

Prevost nel 2023 «Io e Bergoglio? Non andavamo sempre d'accordo» - Dopo l'elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Pontefice, ha cominciato a circolare sui social un video del 2023 in cui l'allora monsignore - oggi Papa Leone XIV - raccontava del suo rapporto co ... 🔗msn.com

"Io e Bergoglio non eravamo sempre d'accordo". La rivelazione di Prevost - L'attuale Pontefice ha raccontato nel 2023 che quando Bergoglio venne eletto Papa lui disse ai suoi confratelli: "Grazie a Dio io per fortuna non sarò mai vescovo" ... 🔗msn.com