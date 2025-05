Inzaghi Inter Zanetti non ha dubbi | ecco tutta la verità e un retroscena sul tecnico

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla senza remore di Simone Inzaghi in un'intervista esclusiva a ESPN. Svelando retroscena e opinioni sul tecnico, Zanetti offre una visione chiara e diretta sull'operato dell'ex allenatore della Lazio, confermando la sua fiducia e il supporto per il progetto nerazzurro. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla situazione attuale.

InzaghiInter, Javier Zanetti non ha dubbi e non usa giri di parole nell’ultima Intervista, eccotutta la verità con tanto di un retroscena sul misterIl vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti è Intervenuto a Espn anche su Simone Inzaghi. Sentiamo cosa dice sull’ex Lazio oggi allenatore dei nerazzurri: Zanetti SU InzaghiInter – «Bisogna credere nel progetto del tecnico e accompagnarlo. Quando le cose vanno bene è facile, serve il tempo necessario per trasmettere le sue idee. Nel momento di difficoltà che puoi avere, devi trovare una soluzione e andare avanti. Devi credere nella persona e accompagnarlo. Il risultato inganna, noi come dirigenti, dobbiamo fare un’analisi più profonda. Io sempre rimarco il cammino che abbiamo fatto noi per arrivare ai trofei. Se uno insiste e crede nel progetto alla lunga l’occasione arriva. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, Zanetti non ha dubbi: ecco tutta la verità e un retroscena sul tecnico

