Inzaghi Inter stravolto il finale di campionato la Gazzetta | Ecco come andranno gestite le ultime due giornate…

L'Inter si prepara a vivere un finale di campionato intenso e pieno di sfide, come analizzato nell'odierna edizione della Gazzetta dello Sport. Gli ultimi due turni si preannunciano cruciale per la squadra di Inzaghi, che dovrà gestire strategicamente ogni partita per raggiungere i propri obiettivi. Scopriamo insieme le chiavi di questo decisivo momento.

Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul finale di campionato dell'Inter:MOMENTO Inter- «Con la carica che si ritrova, l'Inter oggi potrebbe battere chiunque. . Superato il Barcellona tutto sembra di colpo possibile: vincere con il Psg in finale, superare il Napoli in campionato. Sarebbe un'impresa storica. Le tre sconfitte consecutive con Bologna, Milan e Roma potevano essere la fine di tutto: addio Coppa Italia, bye-bye campionato, e anche per il Barça in semifinale gli auspici non erano dei migliori. Invece l'effetto è stato l'opposto: come se si fosse scrollata di dosso la responsabilità di dover vincere tutto — una grande lezione per il futuro — l'Inter ha giocato giorno per giorno, libera e leggera.

