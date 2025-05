Inzaghi Inter clima idilliaco ad Appiano | ecco cosa ha detto ai giocatori una battuta…

Inzaghi e l'Inter vivono un momento di grande serenità ad Appiano Gentile, dopo la convincente vittoria contro il Torino. L'allenatore ha condiviso con i suoi giocatori battute e affetto, creando un’atmosfera positiva e affiatata. Scopriamo insieme cosa è emerso da questo clima idilliaco.

InzaghiInter, si respira un climaidilliaco ad Appiano Gentile, eccocosa si sono detti con i giocatori, attualmente sembra filtrare che.InzaghiInter, il clima in casa dei nerazzurri per l’allenatore e i giocatori è incredibilmente sereno dopo la vittoria col Torino. Ne parla La Gazzetta dello Sport, ecco che aria si respira ad Appiano Gentile. Un breve passaggio dal quotidiano:InzaghiInter – «La prima missione è stata completata. Era quell a del «non dobbiamo avere rimpianti», perfettamente messa in mostra domenica a Torino: Inter praticamente perfetta, sul piano della gestione dell’impegno. Adesso siamo nella fase due. Non solo rimpianti. Qui siamo al«dobbiamo crederci», che è una sfumatura diversa, un passaggio ulteriore.Tra squadra e dirigenza, ieri, circolava più o meno la stessa battuta. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, clima idilliaco ad Appiano: ecco cosa ha detto ai giocatori, una battuta…

