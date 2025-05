Inzaghi | Ho avuto gruppi fantastici in passato ma mai come questo Un sogno!

Pippo Inzaghi, ex stella del Milan, esprime la sua gioia per la straordinaria esperienza con il Pisa, definendola un sogno. Insieme al direttore sportivo Davide Vaira, discutono della storica promozione in Serie A, sottolineando il talento e la determinazione del gruppo attuale, mai visto prima nella loro carriera.

Pippo Inzaghi, ex giocatore del Milan, e il direttore sportivo Davide Vaira, hanno parlato della promozione in Serie A del Pisa

