Investito e accoltellato per un regolamento di conti | caccia alla banda

Un giovane tunisino di 27 anni è stato investito e accoltellato in un violento regolamento di conti. La polizia ora analizza i filmati delle telecamere di sicurezza del supermercato di via Albinoni per rintracciare i membri della banda responsabile dell'aggressione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Il giovane presenta precedenti per droga.

Si cercano nei filmati delle telecamere di sicurezza del supermercato di via Albinoni gli elementi utili per identificare i presunti responsabili della brutale aggressione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Un 27enne tunisino, con precedenti per droga, è stato ferito a colpi di machete da.

Follia a Mestre: titolare di un bar accoltellato alla testa da un cliente

Un grave episodio di violenza ha turbato la comunità di Mestre, dove il titolare di un bar è stato accoltellato alla testa da un cliente.