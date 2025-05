Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro centro studi Uil | Brindisi ultima in Italia

BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore. La ricerca evidenzia la necessità urgente di interventi significativi per garantire condizioni lavorative più sicure e tutelare la salute dei cittadini.

BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia"

