Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta. Mentre il difensore dell’Inter brilla dopo la cavalcata in Champions, il giovane talento turco rappresenta il futuro del calcio. Ecco tutti i dettagli su come le loro sorti potrebbero influenzare le strategie delle squadre nostrane.

La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’ Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà. In teoria perché il classe 2005 è ambitissimo sul mercato Internazionale, con le big di Premier League in prima fila. IntreccioInter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addioSerie A (LaPresse) – Calciomercato.it Meno incerto all’apparenza il futuro del difensore nerazzurro. Eppure anche sulle sue tracce ci sono alcuni dei migliori del club del mondo. Negli ultimi giorni in Spagna hanno inserito pure il Barcellona, appena battuto ed eliminato dalla squadra di Inzaghi, nella eventuale corsa al cartellino del classe ’99. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A

