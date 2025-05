INTERVISTA | Daniela Santanchè | Nel centro di Roma mancano i servizi se si svuota non è solo colpa dei b&b

In un’intervista esclusiva, Daniela Santanchè affronta il tema del turismo a Roma e l’assenza di servizi nel centro. Mentre eventi straordinari come il Giubileo e concerti attirano milioni di visitatori, le sfide rimangono. Con 51,4 milioni di presenze nel 2024, Santanchè sottolinea che non si può attribuire la responsabilità della crisi solo ai b&b.

Eventi internazionali, kermesse sportive, concerti. E poi il Giubileo, i funerali di papa Francesco e l’elezione di papa Leone XIV. Al resto ci pensa Roma, con le sue bellezze che attirano, ogni anno, milioni di turisti. Nel 2024, a Roma ci sono stati 51,4 milioni di presenze. Un boom che ha. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultimo diventerà papà - l'annuncio al concerto a Roma

Ultimo diventerà papà Il cantante annuncia il prossimo lieto evento durante il concerto allo stadio Olimpico di Roma, quando fa salire sul palco la compagna Jaqueline Luna Di Giacomo e si inginocchia per baciarle la pancia.