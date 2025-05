Intersezioni & Next Generation | due appuntamenti il 15 e il 17 maggio

Doppio appuntamento il 15 e il 17 maggio per la sesta edizione di Intersezioni & Next Generation, rassegna di danza e arti performative diretta da Monica Casadei. Curata da Artemis Danza e supportata dal Comune di Parma, l'iniziativa si avvale della collaborazione di Mediterranearte APS e dell'Università, promettendo emozioni e innovazione nel panorama culturale.

