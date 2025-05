Interramento ferrovia Balboni | Facilitare il confronto fra cittadini e altri attori

Il progetto di interramento della ferrovia di via Bologna, sotto la supervisione del vicesindaco Alessandro Balboni, mira a facilitare il dialogo tra cittadini e attori coinvolti. Recentemente, Balboni ha incontrato i periti delle compagnie assicuratrici e l'impresa esecutrice, per un aggiornamento sulle pratiche di risarcimento danni. Iscriviti al canale per ulteriori aggiornamenti!

