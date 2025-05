Interpelli per le supplenze docenti | Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche In aggiornamento

Con l'avvio dell'anno scolastico 2024, le scuole pubblicano gli interpelli per le supplenze docenti, in base all'OM 88/2024. Tali avvisi vengono diffusi quando le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono esaurite, segnalando la necessità di reperire candidati idonei per garantire la continuità didattica entro un mese dalla conclusione delle attività scolastiche.

Con l’anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gli Interpelli per le supplenzedocenti. Le scuole, come previsto dall’OM 882024, pubblicano gli Avvisi quando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ai docenti l’opportunità di . Interpelli per le supplenzedocenti: Avvisi ad un mesedallafinedelleattivitàdidattiche In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Supplenze 2024/25, ancora tanti INTERPELLI fino al termine delle lezioni [AGGIORNATO] - Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ... 🔗orizzontescuola.it

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo? - Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrà ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie. Potrà partecipare alle assun ... 🔗orizzontescuola.it

Supplenze Docenti, Sanzioni per rifiuto e abbandono: valgono anche per Interpelli? - Ci sono ancora dubbi sulla nuova modalità di attribuzione delle supplenze docenti. Parliamo degli interpelli, che a partire dall’anno scolastico 2024/25 hanno sostituito le MAD, ai sensi della ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola - è caos supplenze - Le denunce: Algoritmo è roulette russa

Il clima è elettrico: c’è chi, con 150 punti in graduatoria, è stato superato da colleghi con appena 15 punti, e chi minaccia di chiamare i carabinieri per protestare.