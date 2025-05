Internazionali Tennis Musetti ai quarti di Roma | Medvedev battuto 7-5 6-4

Lorenzo Musetti conquista un traguardo storico ai quarti di finale del torneo di Roma, battendo il n°2 del mondo Daniil Medvedev con un punteggio di 7-5, 6-4. La partita, caratterizzata da una lunga interruzione per pioggia, si è conclusa in un'ora e 40 minuti di gioco intenso e emozionante.

Roma, 13 mag. (askanews) – Lorenzo Musetti ai quarti di finale a Roma per la prima volta in carriera. Il n°9 del mondo supera Daniil Medvedev con i parziali di 7-5, 6-4 in un'ora e 40? di gioco, che non comprende la lunghissima interruzione di quasi tre ore per pioggia arrivata proprio sul suo match-point. Entra per la terza volta consecutiva tra i migliori 8 in un 1000 sul rosso dopo Monte-Carlo e Madrid (primo italiano a riuscirci) con un'altra prestazione solida, fatta di concretezza al servizio, pennellate magiche e difesa super. Mercoledì affronterà il vincente di Zverev-Fils per un posto in semifinale.