Internazionali Sinner vince ancora e vola ai quarti di finale | sconfitto anche Cerundolo in due set

Jannik Sinner trionfa ancora agli Internazionali d'Italia, superando l'argentino Francisco Cerundolo in due set, 7-6(2), 6-3. Nonostante un inizio rinviato dalla pioggia, Sinner ha mostrato un gioco straordinario sul Centrale di Roma. Con questa vittoria, l'italiano avanza ai quarti di finale, dove attende una nuova sfida emozionante.

Uno spettacolo sul Centrale di Roma: Jannik Sinner sconfigge l’argentino Francisco Cerundolo in due set, 7-6(2), 6-3 in 2 ore e 17 minuti, in una partita segnata dalla pioggia che ne ha fortemente ritardato l’inizio. L’italiano vola così ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove sfiderà il vincente del match tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Munar. Tanti i dubbi alla vigilia: il sudamericano, numero 18 al mondo, era stato l’ultimo giocatore a sconfiggere Sinner a Roma, nel 2023, e ha confermato i timori di una partita da tutti etichettata come la prima grande insidia già dal sorteggio del tabellone. E alle preoccupazioni si è aggiunta anche una pioggia incessante che ha appesantito il campo e posticipato l’inizio del match di almeno quattro ore. Ma a vincere questa volta è Sinner, che torna ai quarti a Roma dopo 3 anni e ora punta una semifinale che, invece, non ha mai raggiunto nel Master 1000 di casa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Sinner vince ancora e vola ai quarti di finale: sconfitto anche Cerundolo in due set

Altre fonti ne stanno dando notizia

Internazionali: Sinner non si ferma, batte Cerundolo e vola ai quarti - Non succede questa volta, perché Jannik approda ai quarti di finale in programma giovedì eguagliando così il suo miglior risultato agli Internazionali registrato nel 2022 quando poi uscì per mano del ... 🔗ansa.it

Sinner non si ferma più, batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali - (Adnkronos) - Jannik Sinner continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 maggio, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di ... 🔗msn.com

Internazionali, Sinner regola Cerundolo in due set e va ai quarti - Nemmeno le vesciche al piede destro fermano Jannik Sinner che vince in due set la gara contro l'argentino Cerundolo volando ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tennis, Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami dove troverà Medvedev-A34SPORT.IT

Wow, che performance di Jannik Sinner! Il 21enne è entrato nella finale del torneo Miami Masters 1000 con un’incredibile vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz.