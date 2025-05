Internazionali Sinner soffre ma vola ai quarti | Cerundolo battuto in due set

Jannik Sinner conquista i quarti di finale agli Internazionali Bnl d'Italia, superando il connazionale Cerundolo in due set con un punteggio di 7-6, 6-3. Nonostante alcune difficoltà e imprecisioni, Sinner ha dimostrato resilienza e determinazione, continuando la sua corsa nel prestigioso torneo romano.

Jannik Sinner ha archiviato la pratica Cerundolo in due set e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale agli Internazionali Bnl d’Italia. Nonostante uno stato di forma non impeccabile e qualche errore di troppo, l’azzurro è riuscito a imporsi 7-6, 6-3, superando il turno. Sinner raggiunge ai quarti l’altro italiano che si è qualificato nel pomeriggio del 13 maggio, Lorenzo Musetti. Ora l’altoatesino affronterà il vincente tra Casper Ruud e Jaume Munar. Giornata importante per gli italiani a Roma. Nel torneo femminile Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso alle semifinali: è la prima azzurra a riuscirci dal 2014.LEGGI ANCHE: Binaghi si gode il successo degli Internazionali di Roma con un occhio alla partita per il ConiSinner batte Cerundolo: la cronacaIl match tra Sinner e Cerundolo è stato combattuto, soprattutto nel primo set. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Internazionali, Sinner soffre ma vola ai quarti: Cerundolo battuto in due set

