Internazionali Sinner regola Cerundolo in due set e va ai quarti

Jannik Sinner supera senza problemi Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set nonostante le vesciche al piede destro. Con una prestazione convincente, il giovane talento italiano conquista il pass per i quarti di finale, dimostrando tenacia e abilità sul campo.

