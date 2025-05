Internazionali Sinner-Cerundolo oggi in diretta – Il match a Roma

Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner torna a sfidarsi agli Internazionali d'Italia 2025, dove affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo. Si tratta degli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Roma. Non perdere l'appuntamento: segui il match in diretta!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. oggi, martedì 13 maggio, l'azzurro affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Segui il match in diretta. Sinner-Cerundolo, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà visibile in diretta televisiva sui canali .

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.