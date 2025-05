Internazionali Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti

Jannik Sinner conquista i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025, superando Francisco Cerundolo in due set con un punteggio di 7-6(2) 6-3. Dopo una partenza equilibrata, il tie-break ha segnato la svolta, consentendo al numero 1 del mondo di imporsi nella seconda frazione grazie a due break decisivi.

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco. Tie-break che ha indirizzato il match verso Sinner, bravo a scappare via nel secondo con due break e a controllare il vantaggio fino alla fine. Ai quarti Sinner aspetta il vincente della sfida tra Casper Ruud e Jaume Munar. “Sono molto contento perchè sono riuscito ad alzare il livello, mi sono sentito meglio e questo mi fa essere soddisfatto” le sue parole al termine del match. “E’ stata una grande sfida per me, soprattutto in questo momento in cui sto cercando di adattarmi. E’ stata una giornata lunga e il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Ho ancora tanto lavoro da fare, ma avevo bisogno di questa partita. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Internazionali: Sinner affronta un Cerundolo roccioso, ma combatte, vince e va ai quarti

Da msn.com: Sinner: “Domani sarò all’Olimpico a tifare per il Milan” Domani Jannik Sinner, tifoso del Milan, sarà allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra la sua squadra del cuore e il Bolog ...

Internazionali: Sinner non si ferma, batte Cerundolo e vola ai quarti

Lo riporta ansa.it: Non succede questa volta, perché Jannik approda ai quarti di finale in programma giovedì eguagliando così il suo miglior risultato agli Internazionali registrato nel 2022 quando poi uscì per mano del ...

La perfezione tecnica di Sinner, la voglia di combattere di Cerundolo: gli highlights della sfida

msn.com scrive: Agli ottavi di finale l’azzurro, numero 1 del mondo, affronta l’argentino, 18° del ranking ATP. Nel primo set Jannik è in svantaggio, rimonta e vince al tie-break. Nella seconda frazione break e contr ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.