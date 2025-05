Internazionali Roma 2025 programma e risultati 13 maggio | 6 italiani in campo

Il 13 maggio 2025, gli Internazionali d'Italia a Roma offrono un programma avvincente con sei italiani in gara. Tra le sfide odierne spiccano Jannik Sinner contro Cerundolo e Jasmine Paolini, pronta a esprimere il suo talento. Nonostante il ritiro di Matteo Berrettini, il torneo continua a regalare emozioni per il pubblico e gli appassionati.

programma ancora ricco agli InternazionaliRoma2025 oggi, 13 maggio: tanti gli italiani in campo, nonostante il ritiro di Matteo Berrettini durante il match di ieri sera con Casper Ruud. In campo a metà giornata torna Jannik Sinner, che sfida Cerundolo. In campo anche Jasmine Paolini che se la vedrà con Shneider. Questi i match nel campo principale.Sarà la volta anche di Lorenzo Musetti, sia nel singolo che nel doppio insieme a Sonego. Nel doppio femminile scenderanno in campo Grant e Pigato.Gli italiani e le italiane in campo: il programma e i risultatiPaolini – Shnaider, Centre Court, dopo le 13Sinner – Cerundolo, Centre Court, dopo le 15Musetti – Medvedev, Grand Stand Arena, dopo le 14Il doppio maschile Musetti Sonego – Heliovaara Patten, Supertennis ArenaIl doppio femminile Eala Gauff – Grant Pigato, Supertennis ArenaDay 9: Things get serious ?All eyes on the men’s R16 and two women’s QFs. 🔗Leggi su Lapresse.it