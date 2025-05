Internazionali Roma 2025 live oggi la sfida Sinner-Cerundolo In campo anche Musetti contro Medvedev e Paolini-Shnaider

Oggi, 13 maggio 2025, si infiamma il Foro Italico con gli Internazionali d'Italia. In campo per gli ottavi di finale il talento azzurro Jannik Sinner, che sfida Cerundolo, e Lorenzo Musetti, opposto a Medvedev. Tra le donne, Jasmine Paolini cerca un posto in semifinale. Non perdere il grande tennis in diretta!

Roma, 13 maggio 2025 - Continua l'avventura degli azzurri Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento a Roma. Al Foro Italico oggi scenderanno in campoSinner e Musetti per gli ottavi di finale, mentre tra le donne Paolini va a caccia della semifinale. oggi aprirà il programma Alcaraz-Khachanov alle 11.00. Perso per strada Matteo Berrettini, che si è ritirato per un problema fisico contro Ruud, la prima azzurra a calcare la terra rossa Romana sarà Jasmine Paolini che affronterà la russa Diana Shnaider, non prima delle ore 13.Alle 14 circa toccherà a Lorenzo Musetti, numero 9 ATP, che si troverà davanti un cliente difficile come il russo Daniil Medvedev, undicesima posizione mondiale ma ex campione al Foro Italico nel 2023. Dopo il toscano di Carrara tornerà in campoanche per il doppio insieme a Lorenzo Sonego contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali Roma 2025 live, oggi la sfida Sinner-Cerundolo. In campo anche Musetti contro Medvedev e Paolini-Shnaider

