internazionali roma 2025 jasmine paolini batte shnaider in rimonta e va in semifinale

Jasmine Paolini scrive un'altra pagina di storia agli Internazionali d'Italia 2025, superando in rimonta la russa Diana Shnaider, n°11 WTA. Con una straordinaria prestazione, l'azzurra, attualmente n°5 del mondo, si qualifica per le semifinali grazie a un punteggio finale di 6-7 (1), 6-4, 6-2, dopo due ore e 25 minuti di intensa battaglia.

JasminePaolini supera in rimonta Diana Shnaider (russa n°11 Wta) e si qualifica per la semifinale degli Internazionali d’Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico, a Roma. L’azzurra, n°5 del mondo, ha trionfato con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2 in due ore e 25? di gioco. Al prossimo turno, giovedì 15 maggio, la tennista toscana giocherà contro la vincitrice della sfida di questa sera tra la statunitense Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina. Che storia! ??JasminePaolini becomes the first Italian woman to reach the semifinal since her doubles partner, Sara Errani, made the final in 2014?#IBI25 @wta pic.twitter.comA0qzPP0F2Q— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2025Il racconto del match vinto da JasminePaoliniIn vantaggio 4-0 nel primo set, l’azzurra ha subìto la pronta reazione dell’avversaria che ha messo a segno cinque game consecutivi mostrandosi più solida nei game decisivi. 🔗Leggi su Lapresse.it