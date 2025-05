Internazionali Paolini e Musetti da sogno i russi Shnaider e Medvedev eliminati

Gli Internazionali d'Italia si colorano di sorprese: Paolini e Musetti brilla sul campo, mentre i russi Shnaider e Medvedev cadono sotto i colpi dei nostri talenti. Tuttavia, la pioggia che ha colpito Roma nel pomeriggio ha reso incerto il programma delle partite, regalando attese e tensione agli appassionati.

La pioggia che si è abbattuto su Roma nel pomeriggio sta dilatando i tempi delle partite degli Internazionali d'Italia in corsoL'articolo Internazionali, Paolini e Musetti da sogno, i russiShnaider e Medvedeveliminati proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Internazionali, Paolini e Musetti da sogno, i russi Shnaider e Medvedev eliminati

Internazionali: in campo Sinner-Cerundolo LIVE Musetti interrotto sul suo match point. Paolini in semifinale - Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre ore in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, ... 🔗ansa.it

Internazionali: Paolini 'gara durissima ma semifinale un sogno' - "Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno, veramente grazie. Mi dispiace che ora piova perché deve giocare Jannik ma faccio anche a lui in grande in bocca al lupo". (ANSA) ... 🔗msn.com

Grande Italia a Roma: Paolini in semifinale, Musetti fermato sul matchpoint dalla pioggia - In attesa di Jannik Sinner, impegnato nel suo ottavo di finale contro l’argentino Cerundolo, è grande Italia a Roma, dove Lorenzo Musetti è letteralmente a un passo dai quarti di finale e Jasmine ... 🔗unionesarda.it

