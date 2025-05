Internazionali pagelle | l' estenuante attesa di Sinner 2 montagne russe Paolini 7 Musetti più forte della pioggia 8

Gli Internazionali d'Italia del 13 maggio sono stati caratterizzati da pioggia incessante, influenzando le performance di giocatori promettenti. Jannik Sinner ha vissuto un'attesa estenuante, mentre Paolini ha dimostrato tenacia con un 7. Musetti ha invece brillato, sfidando gli elementi e conquistando un 8. La giornata al Foro Italico si è trasformata in un'autentica montagna russa di emozioni.

Giornata segnata dalla pioggia quella del 13 maggio agli Internazionali d'Italia. I rovesci che dal primo pomeriggio si sono abbattuti a intermittenza su Roma hanno condizionato pesantemente il.

