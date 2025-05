internazionali musetti vince nonostante la lunga pausa per la pioggia paolini in semifinale

Lorenzo Musetti trionfa negli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, battendo Daniil Medvedev con un punteggio di 7-5, 6-4, nonostante una lunga interruzione dovuta alla pioggia. Con questa vittoria, l'italiano avanza nella competizione, mentre Paolini si guadagna un posto in semifinale, regalando emozioni agli appassionati del tennis.

Lorenzo Musetti ha vinto gli ottavi di finale degli Internazionali contro Daniil Medvedev 7-5, 6-4. Il tennista italiano era in vantaggio 40-30 nel nono game di gioco, ma ha dovuto aspettare circa due ore e mezza prima di giocare l’ultimo punto a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Roma.Musettivince contro Medvedev, Paolini in semifinaleMusetti entra per la terza volta consecutiva tra i migliori 8 in un Masters 1000 su terra rossa dopo Montecarlo e Madrid. Mercoledì affronterà il vincente di Zverev-Fils per raggiungere la semifinale.vince anche Jasmine Paolini. In un match difficile e combattuto, la tennista vola in semifinale agli Internazionali di Roma dopo aver battuto la tennista russa Shnaider in tre set (6-7, 6-4, 6-2) dopo quasi due ore e mezza di partita. Nella prossima gara la attende la vincente tra Stearns e Svitolina. 🔗Leggi su Ilnapolista.it