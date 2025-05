Internazionali | Musetti supera Medvedev e va ai quarti

Lorenzo Musetti continua a brillare agli Internazionali di Tennis di Roma, conquistando un prestigioso accesso ai quarti di finale. Nonostante una lunga interruzione per la pioggia, l'azzurro ha dimostrato concentrazione e determinazione, superando Daniil Medvedev con un punteggio di 7-5, 6-4, e ricevendo l'applauso del pubblico della Grand Stand Arena.

Roma, 13 mag. (LaPresse) – La lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti che supera Daniil Medvedev e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internazionali di tennis. L’azzurro accede ai quarti di finale con una vittoria in due set (7-5, 6-4) maturata al termine di una partita prolungatasi per le condizioni meteo avverse. Lo stop è arrivato sul match point per Musetti poco prima delle 17. La gara è stata ripresa dopo quasi tre ore, intorno alle 19.30, e Musetti è riuscita a chiuderla senza esitazioni. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali: Musetti supera Medvedev e va ai quarti

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.