Internazionali Musetti-Medvedev oggi in diretta – Il match

Oggi, martedì 13 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia 2025 per affrontare il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, fresco di ingresso nella top ten Atp come numero 9, cerca un'impresa contro uno dei migliori tennisti del circuito. Segui la diretta del match!

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. oggi, martedì 13 maggio, l'azzurro affronta il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Entrato per la prima volta in carriera nella top ten Atp (numero 9 del ranking), nei due turni precedenti del torneo il toscano ha battuto

