Internazionali d' Italia Sinner non sbaglia e vola ai quarti | Cerundolo ko in due set

Jannik Sinner conquista un posto nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, battendo Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita, disputata sul Centrale di Roma, ha visto il numero uno del ranking ATP mostrare abilità e determinazione, seguendo le orme di Lorenzo Musetti.

Roma, 13 maggio 2025 - Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Sul Centrale, il numero uno del ranking Atp batte Francisco Cerundolo per 7-6, 6-3 dopo due ore e 17 minuti. Nel primo set, l'azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dell'avversario, mentre il secondo parziale è meno equilibrato, con l'altoatesino capace di strappare due volte il servizio all'argentino. La cronaca Primo set - Subito quattro occasioni di break per Sinner, ma Cerundolo si salva. Non servono i vantaggi invece al nostro portacolori per difendere il primo turno di battuta. Per registrare una nuova palla break bisogna attendere il quinto game, quando l'altoatesino ha altre tre opportunità e stavolta il sudamericano cede il servizio. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali d'Italia, Sinner non sbaglia e vola ai quarti: Cerundolo ko in due set

Approfondimenti da altre fonti

Diretta Live Sinner-Cerundolo Internazionali d'Italia ottavi di finale: Impegno complicato per Jannik - Diretta Live della partita tra Sinner e Cerundolo valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Test vero per Jannik, dopo le difficoltà trovate contro De Jong. 🔗sport.virgilio.it

Internazionali, pagelle: l'estenuante attesa di Sinner (2), montagne russe Paolini (7), Musetti più forte della pioggia (8) - Giornata segnata dalla pioggia quella del 13 maggio agli Internazionali d'Italia. I rovesci che dal primo pomeriggio si sono abbattuti a intermittenza su Roma hanno condizionato pesantemente ... 🔗msn.com

Internazionali, Sinner regola Cerundolo in due set e va ai quarti - Nemmeno le vesciche al piede destro fermano Jannik Sinner che vince in due set la gara contro l'argentino Cerundolo volando ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia ... 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.