Internazionali d' Italia Roma 2025 | Paolini in semifinale Musetti ai quarti

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti continuano a brillare agli Internazionali d'Italia 2025, in corso al Foro Italico di Roma. Paolini, dopo una rimonta entusiasmante, si guadagna un posto in semifinale contro la russa Diana Shnaider, mentre Musetti avanza ai quarti battendo con determinazione un avversario russo. L'orgoglio italiano è più forte che mai!

Prosegue l'avventura di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. L'azzurra si è qualificata per la semifinale superando in rimonta la tennista russa Diana Shnaider. Musetti invece ha battuto in due set il russo. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Internazionali d'Italia Roma 2025: Paolini in semifinale, Musetti ai quarti

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.