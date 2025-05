Internazionali d’Italia il sogno di Pigato finisce agli ottavi | ko in due set

Il sogno di Lisa Pigato agli Internazionali d'Italia si interrompe agli ottavi. In coppia con Tyra Caterina Grant, la tennista italiana viene sconfitta in due set dal duo Eala-Gauff, che si impone con un 6-2, 6-3 in poco più di un'ora. Nonostante il ko, rimane l'orgoglio per un torneo entusiasmante.

