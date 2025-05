Internazionali d’Italia 2025 Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, battendo l’argentino Francisco Cerundolo con un punteggio di 7-6 (2) 6-3. Dopo una sfida intensa di oltre due ore, l’altoatesino si prepara ora a affrontare il prossimo avversario per cercare l’accesso in semifinale e continuare la sua straordinaria corsa nel torneo.

Continua la marcia di Jannik Sinner agli Internazionali. L’altoatesino approda ai quarti di finale superando l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 al termine di un match durata oltre le due ore di gioco. Il numero uno del ranking se la vedrà per l’approdo in semifinale con il vincitore della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.Musetti supera Medvedev e va ai quartiLa lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti che supera Daniil Medvedev e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internazionali di tennis. L’azzurro accede ai quarti di finale con una vittoria in due set (7-5, 6-4) maturata al termine di una partita prolungatasi per le condizioni meteo avverse. Lo stop è arrivato sul match point per Musetti poco prima delle 17. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali d’Italia 2025, Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti

