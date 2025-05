Internazionali d’Italia 2025 oggi | orari 13 maggio programma tv ordine di gioco streaming

Oggi, martedì 13 maggio 2025, gli Internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo con gli ottavi di finale del maschile e i quarti del femminile. Presso il Foro Italico, ci aspettano incontri emozionanti e ricchi di talento. Scopri orari e come seguire il programma in streaming per non perdere neanche un colpo!

oggi, martedì 13 maggio, ottava giornata degli Internazionalid’Italia2025 di tennis a Roma. Sui campi del Foro Italico assisteremo agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile e ai quarti del main draw del singolare femminile. Per questo, ci saranno match ad alto contenuto tecnico che regaleranno non poco spettacolo agli appassionati.Sono tre gli azzurri che si giocheranno le loro chance di andare avanti nel torneo. Tra gli uomini ci si riferisce a Jannik Sinner e a Lorenzo Musetti. Il pusterese, tornato a giocare dopo tre mesi di stop per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”, sarà opposto all’argentino Francisco Cerundolo. Un match complicato per il n.1 del mondo per la sua attuale forma e anche per la condizione del proprio avversario.Il toscano, invece, giocherà contro il russo Daniil Medvedev e vorrà far valere la sua maggior propensione alla terra rossa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 13 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

