Internazionali d’Italia 2025 | oggi Jannik Sinner sfida Francisco Cerundolo agli ottavi di finale

oggi, lunedì 13 maggio 2025, JannikSinnersfidaFranciscoCerundolo e torna protagonista agliInternazionalid’Italia. L’azzurro sfiderà FranciscoCerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Dopo aver eliminato Mariano Navone e Jesper de Jong nei primi turni, Sinner è pronto a un nuovo confronto molto atteso.L’incontro tra Sinner e Cerundolo si giocherà oggi, non prima delle 15:00, sul Campo Centrale del Foro Italico. Il match è particolarmente interessante anche per il precedente: nel 2023, sempre agliottavi degli Internazionali di Roma, fu proprio Cerundolo a battere Sinner.Sinner-Cerundolo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile su SkyGo, NOW e RaiPlay.SinnersfidaFranciscoCerundolo: dove vedere la partita e precedentiData: oggi, lunedì 13 maggio 2025Orario: non prima delle 15:00Campo: Centrale del Foro Italico, RomaDiretta TV: Sky Sport, Rai 2Streaming: SkyGo, NOW, RaiPlayPrecedenti: vittoria di CerundoloagliInternazionali di Roma 2023JannikSinner cercherà di prendersi la rivincita contro Cerundolo e proseguire il suo cammino verso il titolo agliInternazionalid’Italia2025. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Internazionali d’Italia 2025: oggi Jannik Sinner sfida Francisco Cerundolo agli ottavi di finale

